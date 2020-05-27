Президент поручил рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом биологических угроз, Правительству необходимо рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения по определенным направлениям. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2010 года мы делали упор на оптимизацию некоторых направлений здравоохранения, экстенсивную эффективность этих объектов. В результате сокращено около тысячи инфекционных коек. С учетом биологических угроз, Правительству необходимо рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения по определенным направлениям и поддерживать ее готовность к критическим ситуациям», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Крайне важная задача, как подчеркнул Глава государства, уделить первостепенное внимание принятию превентивных медико-санитарных мер для защиты здоровья граждан.

«То есть, конечно же, с одной стороны, мы должны строить больницы, это вопрос обеспечения и защиты здоровья наших граждан, это большая стратегическая задача. Но с другой стороны, естественно, Министерство здравоохранения и другие соответствующие ведомства должны принимать меры с тем, чтобы обучать людей с малых лет заботиться о своем здоровье и принимать санитарно-медицинские меры по защите здоровья наших граждан», - добавил Касым-Жомарт Токаев.