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Президент поручил провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами

1 Февраля 2022 16:16
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Президент поручил провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совещания по вопросам борьбы с коррупцией Прездент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести ревизию всех информационных систем, разработанных государственными структурами, передает МИА «Казинформ».

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«В стране действует более шестиста только официальных информационных систем и баз данных. Неизвестно, сколько еще нефункционирующих, на которые также выделялись деньги государства и национальных компаний. Необходимо провести ревизию всех информационных систем, разработанных государственными структурами», - сказал в своем выступлении Глава государства.

Президент отметил, что в работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты.

«Одно дело, если это такой проект, как «Электронное правительство», который реально облегчает получение государственных услуг. Или «Сергек», укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. Кстати говоря, эти камеры, которые мы сейчас поставили во многих крупных городах, играют очень положительную роль. Надо увеличить количество данных камер. Я дал поручение по Алматы, где более 500 камер были специально выведены из строя бандитами во время известных событий. Нужно не только восстановить, но и увеличить количество камер. Дело не в том, что мы собираемся установить какой-то тотальный мониторинг или слежение за действиями наших граждан. Это вопрос их безопасности», - заявил Глава государства.

«И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно. У нас это было. Надо признать. А потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание ненужных ресурсов. Антикоррупционной службе при анализе коррупционных рисков нужно обратить на это внимание», - подчеркнул К. Токаев.


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#Президент Казахстана   #Цифровой Казахстан   #Борьба с коррупцией  
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