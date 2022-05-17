17:49
17 Мая 2022 16:58
Президент поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов сотрудничества РК и РФ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Премьер-Министра Алихана Смаилова, Руководителя Администрации Президента Мурата Нуртлеу, членов Правительства и руководства АО «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.
По итогам совещания Президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством Правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.
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