17 Мая 2022 16:58

Президент поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов сотрудничества РК и РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Премьер-Министра Алихана Смаилова, Руководителя Администрации Президента Мурата Нуртлеу, членов Правительства и руководства АО «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

По итогам совещания Президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством Правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.