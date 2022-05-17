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Президент поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов сотрудничества РК и РФ
17 Мая 2022 16:58

Президент поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов сотрудничества РК и РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Премьер-Министра Алихана Смаилова, Руководителя Администрации Президента Мурата Нуртлеу, членов Правительства и руководства АО «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

По итогам совещания Президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством Правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.

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