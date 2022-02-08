Президент поручил проверить результаты госпрограммы «Экономика простых вещей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно больше оставлять средства на местах. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее я давал поручение о формировании новой системы межбюджетных отношений. Еще раз напомню об этом задании. При этом важно больше оставлять средств на местах», - сказал Глава государства.

Президент РК напомнил, что уже три года в стране реализуется программа «Экономика простых вещей».

«Основная цель этой программы - обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами народного потребления. Однако за этот период объем экспорта остался на прежнем уровне, а доля импорта выросла на 8 процентов. Правительство должно выяснить причину этого»,-сказал Касым-Жомарт Токаев.