Президент поручил проверить готовность инфраструктуры учреждений образования к новому учебному году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проверить готовность инфраструктуры учреждений образования к новому учебному году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе прошедшего сегодня совещания по вопросам выборов сельских акимов Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме. По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года. Поэтому Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.