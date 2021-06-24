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    18:42, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент поручил проверить готовность инфраструктуры учреждений образования к новому учебному году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проверить готовность инфраструктуры учреждений образования к новому учебному году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе прошедшего сегодня совещания по вопросам выборов сельских акимов Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме. По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года. Поэтому Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Образование
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