Президент поручил проверить факты некачественного строительства домов для переселенцев в Айыртауском районе СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Администрация Президента проверит факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства обратил внимание на статью «Заложники равнодушия», опубликованную в «Казахстанской правде» 24 мая. Администрации Президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры», - написал Берик Уали.