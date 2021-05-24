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    11:00, 24 Май 2021 | GMT +6

    Президент поручил проверить факты некачественного строительства домов для переселенцев в Айыртауском районе СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Администрация Президента проверит факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства обратил внимание на статью «Заложники равнодушия», опубликованную в «Казахстанской правде» 24 мая. Администрации Президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры», - написал Берик Уали.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Президент Президент Казахстана Главная
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