7 Июля 2022 12:12

Президент поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с участием руководства Правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Среди важных задач Глава государства назвал диверсификацию поставок нефти.

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – сказал Президент.

В ходе совещания с докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр энергетики Булат Акчулаков, председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев. В обсуждении также приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель правления АО «НК «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев.

Как сообщалось ранее, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума приостановил на месяц суд Новороссийска. По трубопроводной системе КТК (трубопровод Тенгиз – Новороссийск) транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. 6 июля меры в связи с ситуацией на КТК обсудили в Правительстве.

Фото: logsoft.kz