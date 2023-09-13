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    18:55, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент поручил продвигать нефтесервисные компании Казахстана за рубежом

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде на встрече с представителями отечественного бизнеса Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным двигателем роста и диверсификации отечественной экономики должна стать нефтесервисная отрасль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
    «Важным двигателем роста и диверсификации отечественной экономики должна стать нефтесервисная отрасль. Сегодня по проектам Тенгиз, Кашаган и Карачаганак проектирование (инжиниринг) выполняется в зарубежных странах. Это касается и проекта будущего расширения месторождения Тенгиз», - добавил Глава государства.
    Президент отметил, что в проектные решения закладываются импортные материалы и оборудование. Это закрывает доступ отечественных производителей к реализации нефтегазовых проектов.
    «Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5 процентов. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Здесь хотел бы отдельно отметить: речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. Мы работали и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями. По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования. Предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний», - пояснил Президент РК.

    По словам Главы государства, необходимо принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями. Финрегуляторам необходимо принять решение по данному вопросу. В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия.

    Помимо решения социального вопроса, поддержка и продвижение наших компаний в рамках международных нефтегазовых проектов может, по словам Главы государства, принести значительные валютные поступления. Такой подход широко практикуется в мире.

    Президент поручил Правительству принять комплексные меры по продвижению отечественных нефтесервисных компаний за рубежом, максимально задействовать потенциал отраслевого бизнеса и ассоциаций, которые на своем уровне уже занимаются решением данной задачи.


    Теги:
    Президент Казахстана Бизнес Нефть Нефть/газ Президент
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