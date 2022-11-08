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Президент поручил продумать строительство крупного нефтехранилища в Атырауской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Ноября 2022, 10:54
Президент поручил продумать строительство крупного нефтехранилища в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Актуальный для Казахстана вопрос – наращивание мощностей нефтехранилищ. На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Об этом сегодня в ходе встречи с населением Атырауской области сообщил находящийся в регионе с рабочей поездкой Президент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил компании «КазМунайГаз», с учетом экологических требований, рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ.


Фото:financialtribune.com


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