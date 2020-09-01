Президент поручил продолжить реформу квазигосударственного сектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить реформу квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предстоит также решить такую важную проблему, как улучшение корпоративного управления квазигосударственными компаниями. В стране функционируют десятки национальных компаний и десятки тысяч государственных предприятий», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

При этом, по словам Президента, крупные квазигосударственные организации являются акционерными обществами, цель которых обеспечить прибыль.

«Но если им передается часть государственных функций, то их деятельность должна носить сугубо сервисный, вспомогательный характер для граждан и экономики. Во многих акционерных обществах произошло смешение понятий. Корпоративное управление превращается в дополнительную бюрократическую процедуру», - отметил Глава государства.

«Реформу всего квазигосударственного сектора нужно продолжить – некоторые решения будут объявлены сегодня, по остальным Правительство представит мне предложения», - заключил К. Токаев.