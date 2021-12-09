Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении.

Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент поручил Правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года», - написал Берик Уали в Facebook.