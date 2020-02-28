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Президент поручил принять исчерпывающие меры для защиты казахстанцев от коронавируса
28 Февраля 2020 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья казахстанцев в связи с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента РК.
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«Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов», - отметил Президент.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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