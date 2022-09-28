Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Президент поручил Правительству запустить цифровую карту семьи до конца года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Сентября 2022, 12:02
Президент поручил Правительству запустить цифровую карту семьи до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству запустить цифровую карту семьи до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство в своих взаимоотношениях с гражданами и бизнесом будет действовать проактивно. Это означает, что госуслуги будут оказываться гражданам заблаговременно, не дожидаясь их запросов. Сегодня 25 услуг преимущественно в социальной сфере уже переведены в проактивный формат», – сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

По словам Президента, среди них такие важные услуги, как назначение пособий, постановка детей на очередь в детсад, установление инвалидности, осуществление пенсионных выплат и другие.

«Кроме того, внедряется цифровая карта семьи, которая в режиме реального времени анализирует более 80 различных параметров. Это позволяет оперативно, без лишней бюрократии помогать семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Самое главное – данный инструмент позволяет перейти к действительной АСП. Правительству необходимо до конца года ввести в эксплуатацию данный цифровой сервис», – добавил Глава государства.


Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана   Правительство РК   Социальная поддержка   Цифровой Казахстан   Общество   Социальные Пособия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы