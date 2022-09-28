Президент поручил Правительству запустить цифровую карту семьи до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству запустить цифровую карту семьи до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство в своих взаимоотношениях с гражданами и бизнесом будет действовать проактивно. Это означает, что госуслуги будут оказываться гражданам заблаговременно, не дожидаясь их запросов. Сегодня 25 услуг преимущественно в социальной сфере уже переведены в проактивный формат», – сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

По словам Президента, среди них такие важные услуги, как назначение пособий, постановка детей на очередь в детсад, установление инвалидности, осуществление пенсионных выплат и другие.

«Кроме того, внедряется цифровая карта семьи, которая в режиме реального времени анализирует более 80 различных параметров. Это позволяет оперативно, без лишней бюрократии помогать семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Самое главное – данный инструмент позволяет перейти к действительной АСП. Правительству необходимо до конца года ввести в эксплуатацию данный цифровой сервис», – добавил Глава государства.

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