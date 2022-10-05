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    16:18, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Президент поручил Правительству увеличить средства на орошение земель в Павлодарской области

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    Фото: АгроИнфо
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области. Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза. В предстоящий период необходимо увеличить ее в 2 раза, доведя до 300 тысяч гектаров. Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу. Поручаю Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области. Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша», - сказал К.Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области.



    Фото: АгроИнфо




    Теги:
    Президент Казахстана Павлодарская область Вода Президент
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