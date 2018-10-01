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Президент поручил повысить зарплату

5 Октября 2018 11:24 350
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Президент поручил повысить зарплату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить заработную плату казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза. С 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличит оплату труда 1,3 млн, работающих во всех отраслях на предприятиях всех форм собственности», - сказал Глава государства в своем ежегодном Послании народу. 

По его словам, повышение также коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. «Это и учителя, и врачи, и правоохранительные органы, и оборона, и т.д. на эти цели их республиканского бюджета на 2019-2021 годы надо выделить 96 млрд тенге ежегодно.

При рассмотрении бюджета, думаю, Парламент это учтет. При этом, теперь, минимальная заработная плата не будет привязана к прожиточному минимуму, новые размеры минимальной заработной платы станут катализатором роста оплаты труда в целом по экономике страны», - подчеркнул Елбасы. «Надеюсь, данная инициатива будет поддержана всеми нашими крупными компаниями, и иностранными, и собственными, которые я пригласил сегодня в этот зал. Речь идет не о тех нефтяниках, металлургах, которые получают высочайшую зарплату, речь идет о низко оплачиваемых работниках, которые там тоже есть», - добавил Президент. 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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