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Президент поручил повысить эффективность работы в сфере информполитики и общественного развития

1 Июня 2020 18:27
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Президент поручил повысить эффективность работы в сфере информполитики и общественного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущей работе и перспективах деятельности министерства.

Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества. Также были затронуты вопросы укрепления обратной связи с населением, совершенствования механизмов государственного информационного заказа и оптимизации государственных медиаресурсов.

Президент Казахстан был проинформирован о задачах, стоящих перед недавно созданными Комитетом по развитию межэтнических отношений и Институтом прикладных этнополитических исследований.

Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, СМИ, Акорда, Другие государственные органы, Общество,
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