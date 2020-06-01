Президент поручил повысить эффективность работы в сфере информполитики и общественного развития
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущей работе и перспективах деятельности министерства.
Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества. Также были затронуты вопросы укрепления обратной связи с населением, совершенствования механизмов государственного информационного заказа и оптимизации государственных медиаресурсов.
Президент Казахстан был проинформирован о задачах, стоящих перед недавно созданными Комитетом по развитию межэтнических отношений и Институтом прикладных этнополитических исследований.
Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития.
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