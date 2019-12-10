Президент поручил поднять стипендию студентам на 25%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил поднять стипендию студентам на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. И, в целом, это коснется около 130 тысяч человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

Также, по словам Главы государства, аналогичная поддержка будет оказана студентам колледжа.

«Как вы помните, с сентября этого года на 30% повышена стипендия 122 тысячам учащихся, получающих рабочие специальности. По моему поручению Правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии колледжей, получающих среднее специальное образование», - отметил Глава государства

Президент подчеркнул, что это будут сотни тысяч человек.

«Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших студентов», - заключил К. Токаев.