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Президент поручил поднять стипендию студентам на 25%

10 Декабря 2019 11:57
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Президент поручил поднять стипендию студентам на 25%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил поднять стипендию студентам на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. И, в целом, это коснется около 130 тысяч человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

Также, по словам Главы государства, аналогичная поддержка будет оказана студентам колледжа.

«Как вы помните, с сентября этого года на 30% повышена стипендия 122 тысячам учащихся, получающих рабочие специальности. По моему поручению Правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии колледжей, получающих среднее специальное образование», - отметил Глава государства

Президент подчеркнул, что это будут сотни тысяч человек.

«Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших студентов», - заключил К. Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование, Год молодежи,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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