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Президент поручил поднять стипендию студентам на 25%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил поднять стипендию студентам на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. И, в целом, это коснется около 130 тысяч человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.
Также, по словам Главы государства, аналогичная поддержка будет оказана студентам колледжа.
«Как вы помните, с сентября этого года на 30% повышена стипендия 122 тысячам учащихся, получающих рабочие специальности. По моему поручению Правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии колледжей, получающих среднее специальное образование», - отметил Глава государства
Президент подчеркнул, что это будут сотни тысяч человек.
«Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших студентов», - заключил К. Токаев.
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