Президент поручил подготовить Концепцию управления государственными финансами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить Концепцию управления государственными финансами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьезное конкурентное преимущество и сейчас важно его не растерять. Однако в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличиваются дефицит бюджета и трансферты из Национального фонда», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, все время идти по такому легкому пути не получится.

«Запас финансовой устойчивости далеко не безграничен. Очевидно, что необходимы меры по увеличению доходов бюджета. Но в первую очередь нужен контроль за объемами и эффективностью государственных расходов. Для восстановления активов Национального фонда следует ускорить внедрение бюджетного правила», - отметил К. Токаев.

«Соответствующие законодательные поправки должны быть приняты до конца нынешнего года. В целом, в стране необходим свод правил по управлению государственными финансами, госдолгом, бюджетной политикой, Нацфондом. Прошу Правительство и Национальный банк до конца года подготовить Концепцию управления государственными финансами», - заключил Президент.

Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Выступление Касым-Жомарта Токаева транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.