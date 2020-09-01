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Президент поручил отменить до конца года отчисления с оплаты труда для объектов МСБ

1 Сентября 2020 15:05
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Президент поручил отменить до конца года отчисления с оплаты труда для объектов МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил отменить отчисления с оплаты труда для объектов МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В нынешних условиях сохранение занятости и доходов населения – абсолютный приоритет. Поэтому важно на это время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях. В данной категории бизнеса поручаю отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года», - сказал Касым-Жомарт Токаев, зачитывая ежегодное Послание на совместном заседании палат Парламента.

Глава государства также отдельно остановился на вопросах поддержания бизнес-климата в стране.

«Эта сфера нуждается в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной. Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены. Госрегулирование может быть оправдано только защитой здоровья граждан и экологии. Законодательно и на практике следует зафиксировать преобладание сущности над формой. Здравый смысл и содержание могут превалировать над жесткими юридическими нормами. Трехлетний мораторий на проверки предоставляет хорошую возможность внедрить такое регулирование с «чистого листа». Начать следует с наиболее коррупциогенных сфер – архитектурно-строительная деятельность, санэпиднадзор, ветеринария, сертификация и других», - заявил Президент.

«Поручаю в течение следующего года разработать новую правовую базу деятельности МСБ. Повторю: любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Предприниматели в случае неправомерного нажима на них чиновниками должны смело обращаться в органы прокуратуры», - подчеркнул К. Токаев.

Ранее сообщалось , что Глава государства в рамках Послания объявил о продлении мер поддержки МСБ.



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#Президент Казахстана   #Малый бизнес   #Экономика   #Послание Президента РК-2020  
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Азамат Сыздыкбаев

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