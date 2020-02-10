Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан Президент РК К. Токаев поручил акиму Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С.Курманбекову, акима Кордайского района Б.Байтоле за серьезные упущения в работе.
Глава государства поручил министру внутренних дел РК Е.Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А.Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А.Айхимбекова.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
Вчера МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.
Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.
Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова.
Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-апа семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий.
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