Президент поручил оперативно нормализовать ситуацию в Рудном

21 Января 2023, 15:25

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом», – сказал он.

Кроме того, Глава государства отметил, что Правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

Фото: t.me/aqorda_resmi