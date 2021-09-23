Президент поручил обеспечить питьевой водой все села Мангистауской области до конца 2022

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области Президент Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на одной из актуальных проблем области – недостаточном обеспечении жителей качественной питьевой водой, передает МИА «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что в регионе значительные средства идут на строительство дорогостоящих объектов и другие цели, которые также значимы, но не важнее решения проблем с водообеспечением.

«В своем Послании я поручил построить опреснительный завод в поселке Кендерли. Правительство совместно с фондом «Самрук-Казына» должно до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сел, или 20 % от общего количества сельских населенных пунктов, не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только 4 села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сел», – сказал Президент.

Глава государства отметил, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау он поручил Правительству и акимату региона в срочном порядке разработать Оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром». Касым-Жомарт Токаев также подверг критике затягивание из-за непрофессионализма чиновников реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. В ходе совещания Президент указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют своего скорейшего решения. Также он особо выделил проблему трудовых конфликтов в регионе.