+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 8 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент поручил обеспечить льготное кредитование малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, на 600 млрд тенге сроком на 1 год

19 Марта 2020 23:07
Поделиться:
Президент поручил обеспечить льготное кредитование малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, на 600 млрд тенге сроком на 1 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как будут учиться школьники после 6 апреля: Глава МОН о переходе на дистанционное обучение
Решение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану Князь Монако заразился коронавирусом Глава МИОР РК поблагодарил всех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом

«Для поддержки МСБ, пострадавшего от коронавируса, поручаю Нацбанку совместно с Агентством по регулированию финрынка обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге сроком на 1 год по ставке для заемщика 8%», - написал Глава государства в Twitter.

«Нацбанк обязан обеспечить четкий механизм доведения средств до конечного заемщика. С учетом роста финансирования программы «Экономика простых вещей» объем поддержки отечественного бизнеса составит 1 трлн тенге. Правительство отвечает за целевое использование выделяемых средств», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка РК Ерболата Досаева.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив