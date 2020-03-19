Президент поручил обеспечить льготное кредитование малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, на 600 млрд тенге сроком на 1 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

«Для поддержки МСБ, пострадавшего от коронавируса, поручаю Нацбанку совместно с Агентством по регулированию финрынка обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге сроком на 1 год по ставке для заемщика 8%», - написал Глава государства в Twitter.



«Нацбанк обязан обеспечить четкий механизм доведения средств до конечного заемщика. С учетом роста финансирования программы «Экономика простых вещей» объем поддержки отечественного бизнеса составит 1 трлн тенге. Правительство отвечает за целевое использование выделяемых средств», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



