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Президент поручил обеспечить льготное кредитование малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, на 600 млрд тенге сроком на 1 год
19 Марта 2020 23:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».
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«Для поддержки МСБ, пострадавшего от коронавируса, поручаю Нацбанку совместно с Агентством по регулированию финрынка обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге сроком на 1 год по ставке для заемщика 8%», - написал Глава государства в Twitter.
«Нацбанк обязан обеспечить четкий механизм доведения средств до конечного заемщика. С учетом роста финансирования программы «Экономика простых вещей» объем поддержки отечественного бизнеса составит 1 трлн тенге. Правительство отвечает за целевое использование выделяемых средств», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка РК Ерболата Досаева.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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