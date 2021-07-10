Президент поручил обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев
«Сегодня нашим гражданам доступен ряд вакцин, включая препарат QazVac собственной разработки, чего не имеют подавляющее большинство стран. Однако расширение набора доступных вакцин, в том числе международно признанных, все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов, а также ценовые и качественные параметры препаратов. В прошлом году я давал соответствующее поручение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
Он также отметил, что поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана была сорвана.
«Справочно я могу сказать, что в соответствии с договоренностями, Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона доз. Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий», - рассказал Глава государства.
«Говорят, чтобы Глава государства - Президент должен подписать соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю Правительству, Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок», - сказал Президент.
«В конце концов мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. И возможно некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной. Поэтому, дайте возможность этим гражданам сделать это. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев», - заявил Глав государства.