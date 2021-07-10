Президент поручил обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент поручил обеспечить доступность американской вакцины Pfizer для граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня нашим гражданам доступен ряд вакцин, включая препарат QazVac собственной разработки, чего не имеют подавляющее большинство стран. Однако расширение набора доступных вакцин, в том числе международно признанных, все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов, а также ценовые и качественные параметры препаратов. В прошлом году я давал соответствующее поручение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Он также отметил, что поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана была сорвана.

«Справочно я могу сказать, что в соответствии с договоренностями, Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона доз. Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий», - рассказал Глава государства.

«Говорят, чтобы Глава государства - Президент должен подписать соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю Правительству, Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок», - сказал Президент.

«В конце концов мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. И возможно некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной. Поэтому, дайте возможность этим гражданам сделать это. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев», - заявил Глав государства.