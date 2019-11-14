Президент поручил наказать тех, кто не смог проконтролировать рост цен
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На встрече в Кокшетау Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Премьер-Министру принять меры наказания в отношении лиц, которые оказались беспомощными в ситуации с ростом цен на социально значимые товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Рост цен на социально значимые товары значительно опережает инфляцию. Порой в 2 раза. Причем в Кокшетау, столице главного зернового региона, рост цен на муку был максимальным – 47%. Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием», - отметил Глава страны.
Президент подчеркнул, что тем самым его поручение оказалось не выполнено.
«Поручаю Премьер-министру принять меры наказания в отношении тех лиц, которые оказались беспомощными в этой ситуации. Не сумели или не захотели выполнять поручения. Если они беспомощны, мы их заменим другими сотрудниками. Кадры решают все. Незаменимых у нас нет», - добавил К.- Ж. Токаев.
По словам Главы государства, та же самая ситуация и с углем.
«Угледобывающие предприятия производят угля в достаточном количестве, мы контролируем это. Ажиотажа сейчас нет. Поручение, которое было дано по расследованию возможного монопольного сговора, будет завершено в декабре. Ситуацию держим на контроле», - отчитался заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр.
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