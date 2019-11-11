Президент поручил МОН без спешки организовать переход на 12-летнее обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад главы МОН РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с докладом о текущей работе ведомства и его планах на будущее.

Глава государства поддержал министерство по вопросу самостоятельного отзыва лицензий у частных вузов, чьи учебные программы и уровень обучения не соответствуют требованиям времени, а также поручил разработать нормативно-правовую базу указанной процедуры на законодательном уровне.

Президент поручил министерству системно, без спешки организовать переход на 12-летнее обучение, уделив внимание подготовке инфраструктуры, программы и образовательной системы в целом.