Президент поручил главе Минэнерго разобраться с участившимися авариями на ТЭЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра энергетики Болата Акчулакова. Президент заслушал отчет об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Министр доложил Президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. 22-го марта прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. Через несколько дней после обрушения трубы произошла еще одна авария. В домах петропавловцев снова было холодно. 29-го марта вышел из строя шлакопровод, но в компании заявили, что на теплоснабжение города это нарушение не повлияет. Ранее в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.

Внеплановую проверку назначили на Степногорской ТЭЦ по фактам аварийных остановок котлов.

















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