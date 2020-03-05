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Президент поручил Биржану Нурымбетову принять меры по обеспечению занятостью трудоспособных получателей АСП

5 Марта 2020 17:59
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Президент поручил Биржану Нурымбетову принять меры по обеспечению занятостью трудоспособных получателей АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова, передает МИа «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе министерства по реализации нового формата предоставления адресной социальной помощи и выплаты пособий многодетным семьям независимо от доходов, а также комплексных мерах по социальной поддержке лицам с ограниченными возможностями.

Президенту было доложено о ходе реализации программы «Еңбек», в том числе об условиях микрокредитования малообеспеченных и многодетных семей, выдачи образовательных грантов по заявкам работодателей, новых проектов молодежи, а также о результатах совместной проверки с Генеральной прокуратурой по вопросам привлечения иностранной рабочей силы.

Министр сообщил, что поручение Главы государства по вопросу работы государственных служащих в выходные дни после праздников не противоречит действующему казахстанскому законодательству и не требует его изменений. Поручение будет исполняться в соответствии с Законом «О государственной службе Республики Казахстан» для выполнения неотложных дел и важных заданий с четким соблюдением Трудового кодекса. Согласно Трудовому законодательству, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться в размере не менее 1,5-кратной дневной ставки. К работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день) будут привлекаться сотрудники аппаратов Президента, Правительства, центральных государственных органов и других ведомств, ответственных за решение тех или иных неотложных задач.

Глава государства поручил Биржану Нурымбетову принять действенные меры по обеспечению занятостью трудоспособных получателей АСП и продолжить работу по повышению доходов малообеспеченных семей, оказанию социальной поддержки лицам с ограниченными возможностями. Кроме того, Президент заявил о необходимости держать на особом контроле вопросы привлечения иностранной рабочей силы.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Минтруда РК,
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