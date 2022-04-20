Президент поручил активизировать трансформацию партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял исполнительного секретаря партии AMANAT Асхата Оралова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручений по трансформации партии, озвученных на внеочередном XXII Съезде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Асхат Оралов доложил Председателю партии об итогах встреч с общественностью в городах Алматы, Шымкент, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также о работе общественных приемных.

Так, с марта Республиканская мобильная общественная приемная провела встречи с гражданами в шести регионах - Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. До конца июня планируется продолжить приемы во всех регионах страны.

Кроме того, исполнительный секретарь партии AMANAT рассказал о работе по актуализации ключевых программных документов, деятельности общественных советов при партии, ревизии исполнения Предвыборной программы на местах, активизации первичных партийных организаций, запуске диалоговой площадки Talqylau в рамках концепции «Открытая партия».

Президент акцентировал внимание на необходимости усиления обратной связи с населением, повышения эффективности депутатских фракций в регионах и перезагрузки молодежного крыла партии.

Глава государства подчеркнул, что у партии AMANAT есть все необходимые ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. По его мнению, ключевую роль здесь должны играть региональные филиалы партии, на уровне которых важно укреплять содержательный общественный диалог.