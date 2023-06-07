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Президент поручил акиму Астаны решить проблему с обеспечением водой

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Июня 2023, 16:30
Президент поручил акиму Астаны решить проблему с обеспечением водой Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

По поручению Главы государства ситуация находится на контроле Администрации Президента.


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