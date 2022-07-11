11 Июля 2022 21:43

Президент Португалии предупреждает об опасности лесных пожаров

ЛИССАБОН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ– Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза призвал жителей проявлять максимальную осторожность в связи с угрозой пожаров в стране, которые достигнут пика в ближайшие дни и продолжатся в течение недели. Об этом передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В Португалии пытаются потушить лесные пожары, разгоревшиеся в условиях жары и засухи.

Выступая перед прессой в штаб-квартире Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Португалии /ANEPC/ в Лиссабоне, глава государства признал, что угроза пожаров может резко возрасти со вторника, 12 июля, охватив всю территорию страны. Он обратился к населению и местным властям с призывом ограничить деятельность, сопряженную с подобными рисками.

Португалия активировала механизм гражданской защиты ЕС, чтобы запросить экстренную помощь в связи с пожарами в центральной части страны.

«В качестве немедленного ответа Европейская комиссия сегодня утром мобилизовала два пожарных самолета Canadair из своего флота, расположенного в Испании», - говорится в заявлении исполнительного органа Евросоюза.

Ситуация ухудшается в центральном регионе Португалии и на ее границе с Испанией, что побудило Лиссабон объединить усилия с Мадридом для обмена оборудованием, персоналом и самолетами в борьбе с лесными пожарами.













Фото: russian.news.cn







