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ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛИТЬ БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТОЯЩИХ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ

24 Января 2020 13:11
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ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛИТЬ БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТОЯЩИХ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Жилье,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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