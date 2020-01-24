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ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛИТЬ БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТОЯЩИХ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ
24 Января 2020 13:11
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Новости по темеКасым-Жомарт Токаев раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке АПК Необходимость разработки новых подходов развития АПК отметил Президент РК Владельцев автомобилей из стран ЕАЭС обяжут оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года
Ключевые слова: Президент Казахстана, Жилье,
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