Президент пообещал разобраться с проблемой «потерявшего из-за мошенников» жилье костанайца

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев пообещал лично разобраться с проблемой костанайца, с которой он обратился во время встречи Главы государства с жителями пострадавших от лесных пожаров сел, передает МИА «Казинформ».

Видео беседы между ними опубликовал Telegram-канал «БОРТ №1». Несмотря на то, что проблема этого парня не была связана с пожарами, тем не менее, Президент внимательно выслушал его, задал уточняющие вопросы.

По словам молодого человека, мошенники подделали документы на жилье его дедушки, которое за 10 лет законные наследники не успели переоформить на себя. Парень обращался во многие инстанции, но дело, с его слов, не находит решения.

«Я разберусь», - пообещал Касым-Жомарт Токаев.





Кадр из видео/ t.me/bort_01







