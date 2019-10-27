Президент поговорил с матерью погибшей в Москве казахстанки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поговорил с матерью погибшей в Москве студентки Томирис Байсафы. Об этом написала на своей странице в Instagram Жанна Ахметова, передает МИА «Казинформ».

«Пост благодарности Президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу @tokayev_online . Спасибо уважаемый господин Президент за внимание к моей беде! За то ,что приняли меня, за ваше поручение изучить, рассмотреть, вникнуть, разобраться, за чуткость и человечность. И за данное мужское слово. За слаженную работу Администрации Президента РК», - говорится в сообщении.

Жанна Ахметова рассказала, как идёт следствие.

«Я пишу во все инстанции о том, что до сих пор не готовы все необходимые экспертизы, исчезают свидетели, видео с камер, четвертый следователь тихо ждёт чего то, меняются показания, исчезают улики... Благодаря вмешательству Президента РК Токаева К.К. в настоящее время делу придан особый статус и импульс, оно передано в главное следственное управление Следственного комитета России, создана следственная группа, назначен новый следователь. Дело будет объективно рассмотрено, с учетом всех наших замечаний и предложений. Это ответ на вопрос как идёт следствие», - написала Жанна Ахметова.

Напомним, 13 апреля в МГИМО студентка четвертого курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа учебного корпуса. 3 мая в НИИ имени Склифосовского Томирис Байсафа скончалась. Родители девушки настаивают на объективном расследовании дела российской стороной.