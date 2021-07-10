Президент подверг критике работу Правительства по сдерживанию цен на социально значимые продтовары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу Правительства по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары малоэффективны. Из местных бюджетов торговым сетям выделено более 30 млрд тенге фактически бесплатных займов в обмен на реализацию продтоваров по низким ценам. В текущей ситуации это неплохое решение. Однако влияние этой меры на рынок находится в пределах 1-4%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства подчеркнул, что такая же ситуация со стабфондами и доля продукции стабфондов на рынке составляет не более 4%.

«Недостаточно задействован инструмент форвардных закупок с сохранением продукции у самих фермеров. Акимы не должны кивать на центр, ответственность за регионы в ваших руках, поэтому поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» провести оценку эффективности действующих инструментов и предложить пакет более эффективных мер», - добавил Касым-Жомарт Токаев.