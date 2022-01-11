Президент подтвердил приверженность основным принципам «слышащего государства» - Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Мажилиса, где представил кандидатуру премьер-министра страны Алихана Смаилова, а также обозначил новый курс политической, социальной и экономической модернизации страны. На заседании Мажилиса, которое проходило в непростое для страны время, Президент подтвердил приверженность основным принципам «слышащего государства». Такое мнение выразила Зарема Шаукенова, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает директор КИСИ, в социально-экономической части своего выступления Президент обозначил наиболее острые проблемы, беспокоящие наше общество, и представил ряд задач, которые требуют незамедлительного выполнения.

Потребность в укреплении социальной справедливости и обеспечения равных прав и возможностей – это один из вопросов, на котором сделан наибольший акцент. Президент справедливо отметил, что крупные предприятия пользуются особыми привилегиями по принципу «друзьям - все, остальным по закону», что подавляет конкурентную среду и препятствует модернизации экономики. Для устойчивого развития предпринимательской среды перед Правительством была поставлена задача по пересмотру работы главного финансового института Банка развития Казахстана. Кроме того, был дан старт трансформации и повышению прозрачности всего квазигосударственного сектора. В частности, будет проведена ревизия фонда «Самрук-Казына» и других национальных компаний, а также пересмотрен порядок закупок. Только здоровая конкуренция и свобода предпринимательства позволит экономике страны развиваться и повышать благосостояние казахстанцев.

Отдельное внимание Глава государства обратил на реформы в социальной политике государства, которая является не только формой поддержки уязвимых слоев населения, но и ключевым способом диалога и взаимодействия государства с обществом. Всеобщее благосостояние народа Казахстана должно стать наилучшим индикатором успешности функционирования государства.

Наша страна относится к государствам с высоким уровнем урбанизации населения - 58,2%, и абсолютным лидером урбанизированного населения в странах Центральной Азии. Как упомянул Президент, во многом и это привело к перекосам в социально-демографическом развитии в регионах. Государству и бизнесу отныне предстоит приложить усилия для равномерного и справедливого развития всех наших регионов, от городов и моногородов до сельских округов. Сокращение разрыва между уровнем и качеством жизни в населенных пунктах позволит Казахстану создать инклюзивные и устойчивые общества.

Президент также отметил, что многие меры государственной поддержки остаются непрозрачными и непонятными. Такие меры будут пересмотрены и усовершенствованы.

Казахстан является молодым государством, средний возраст казахстанского гражданина – 32 года, а численность граждан трудоспособного возраста страны 59 % населения Казахстана, а это колоссальный человеческий капитал и потенциал, который будет поддержан в рамках новых реформ, предложенных Президентом. Через приверженность принципам меритократии на государственной службе, социальным лифтам для молодежи и стимулированию бизнеса, граждане будут обеспечены не только рабочими местами, но и широкими карьерными возможностями.

Справедливое распределение общественных благ, социально-экономическое развитие регионов, а также повышение образования и культуры наших граждан сегодня стало стратегическим приоритетом. Таким образом, Казахстан вступает в качественно новую реальность, где нам предстоит переосмыслить общественные ценности и взрастить новое поколение профессионалов и патриотов.