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Президент подтвердил приверженность основным принципам «слышащего государства» - Зарема Шаукенова

11 Января 2022 15:15
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Президент подтвердил приверженность основным принципам «слышащего государства» - Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Мажилиса, где представил кандидатуру премьер-министра страны Алихана Смаилова, а также обозначил новый курс политической, социальной и экономической модернизации страны. На заседании Мажилиса, которое проходило в непростое для страны время, Президент подтвердил приверженность основным принципам «слышащего государства». Такое мнение выразила Зарема Шаукенова, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

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Как отмечает директор КИСИ, в социально-экономической части своего выступления Президент обозначил наиболее острые проблемы, беспокоящие наше общество, и представил ряд задач, которые требуют незамедлительного выполнения.

Потребность в укреплении социальной справедливости и обеспечения равных прав и возможностей – это один из вопросов, на котором сделан наибольший акцент. Президент справедливо отметил, что крупные предприятия пользуются особыми привилегиями по принципу «друзьям - все, остальным по закону», что подавляет конкурентную среду и препятствует модернизации экономики. Для устойчивого развития предпринимательской среды перед Правительством была поставлена задача по пересмотру работы главного финансового института Банка развития Казахстана. Кроме того, был дан старт трансформации и повышению прозрачности всего квазигосударственного сектора. В частности, будет проведена ревизия фонда «Самрук-Казына» и других национальных компаний, а также пересмотрен порядок закупок. Только здоровая конкуренция и свобода предпринимательства позволит экономике страны развиваться и повышать благосостояние казахстанцев.

Отдельное внимание Глава государства обратил на реформы в социальной политике государства, которая является не только формой поддержки уязвимых слоев населения, но и ключевым способом диалога и взаимодействия государства с обществом. Всеобщее благосостояние народа Казахстана должно стать наилучшим индикатором успешности функционирования государства.

Наша страна относится к государствам с высоким уровнем урбанизации населения - 58,2%, и абсолютным лидером урбанизированного населения в странах Центральной Азии. Как упомянул Президент, во многом и это привело к перекосам в социально-демографическом развитии в регионах. Государству и бизнесу отныне предстоит приложить усилия для равномерного и справедливого развития всех наших регионов, от городов и моногородов до сельских округов. Сокращение разрыва между уровнем и качеством жизни в населенных пунктах позволит Казахстану создать инклюзивные и устойчивые общества.

Президент также отметил, что многие меры государственной поддержки остаются непрозрачными и непонятными. Такие меры будут пересмотрены и усовершенствованы.

Казахстан является молодым государством, средний возраст казахстанского гражданина – 32 года, а численность граждан трудоспособного возраста страны 59 % населения Казахстана, а это колоссальный человеческий капитал и потенциал, который будет поддержан в рамках новых реформ, предложенных Президентом. Через приверженность принципам меритократии на государственной службе, социальным лифтам для молодежи и стимулированию бизнеса, граждане будут обеспечены не только рабочими местами, но и широкими карьерными возможностями.

Справедливое распределение общественных благ, социально-экономическое развитие регионов, а также повышение образования и культуры наших граждан сегодня стало стратегическим приоритетом. Таким образом, Казахстан вступает в качественно новую реальность, где нам предстоит переосмыслить общественные ценности и взрастить новое поколение профессионалов и патриотов.

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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Права человека   #Мажилис   #ЧП-2022  
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