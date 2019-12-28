Новости
Президент подписал законы об обязательном социальном страховании
28 Декабря 2019 16:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеПремьер поручил до конца года обеспечить готовность медорганизаций к ОСМС В Казахстане будет внедрено добровольное страхование в сельском хозяйстве Вопросы развития обязательного социального страхования обсудили в Нур-Султане
Вместе с тем, Президент РК подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения».
Тексты Законов публикуются в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Ряд законов подписал Глава государства
- Глава государства подписал законы об охране и использовании истоpико-культуpного наследия
- Зарубежные лидеры соболезнуют в связи с крушением самолета в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав государств за сочувствие по поводу авиакатастрофы под Алматы
- Какие поручения дал Президент на экстренном совещании в связи с крушением самолета Bek Air
- По 4 млн тенге поручил выделить семьям погибших Глава государства
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047