Президент подписал законы об обязательном социальном страховании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Вместе с тем, Президент РК подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения».





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