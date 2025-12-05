Президент подписал закон о ратификации филиала Челябинского госуниверситета в Костанае

Костанайский филиал считается обособленным структурным подразделением университета и будет работать в соответствии с уставом вуза и положением о филиале. Учебное заведение будет работать в соответствии с законодательством Казахстана и России с учетом особенностей, предусмотренных в соглашении.

Об этом стороны договорились в Астане 27 ноября 2024 года.

— Обучение в филиале ведется на казахском, русском и других языках в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями Российской Федерации и государственными общеобязательными стандартами высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, — говорится в документе.

В филиале будут готовить специалистов по направлениям «экономика», «менеджмент», «юриспруденция», «филология» и «лингвистика» на основании лицензии в соответствии с законами двух государств.

В Парламенте ратифицировали этот документ 27 ноября 2025 года. Как подчеркнули сенаторы, реализация соглашения не потребует выделения дополнительных затрат из средств республиканского бюджета, так как филиал будет осуществлять свою деятельность за счет возмездного оказания образовательных услуг.