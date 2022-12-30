Президент подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК

30 Декабря 2022, 17:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан».

Тексты Законов публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что с учетом международного опыта будут введены 3 вида процедур.

Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Первая процедура

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях:

1. долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);

2. по обязательствам перед банками, МФО, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

3. отсутствует имущество, в т.ч. имущество, находящееся в общей собственности;

4. урегулирование с банком просроченной задолженности;

5. банкротство не применялось в течение 7 лет.

Кроме того, законопроектом предусмотрено право:

- для граждан, получателей АСП (не применяется критерий: отсутствие неплатежа в течение 12 месяцев);

- для граждан, чья задолженность не погашается свыше пяти лет (входные критерии не применяются).

Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Электронное правительство». Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

Вторая процедура

По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.

Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.).

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят: администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; юридические консультанты; аудиторы.

Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.

Последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства:

• сроки долговых обязательств считаются истекшими;

• запрет кредиторам требовать от должника исполнения обязательств;

• прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения;

• приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга;

• запрет должнику совершать сделки по получению займов, выдачи гарантий и поручительств.

Третья процедура касается восстановления платежеспособности и предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

При этом в ведомстве обращают внимание на последствия, которые возникают после банкротства, это:

1) ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

2) право на повторное применить банкротство через 7 лет;

3) мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

Поэтому прежде, чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях.

Также особое внимание необходимо обратить на то, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.

Фото: t.me/bort_01