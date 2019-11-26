Президент подписал закон о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года» - говорится в сообщении.