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Президент подписал Закон о сотрудничестве Казахстана с Европейской организацией по ядерным исследованиям
10 Октября 2019 18:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Наука,
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