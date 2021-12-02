Президент подписал Закон «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Как сообщалось ранее, трехлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Так в ходе заседания Сената охарактеризовал законопроект спикер Сената Маулен Ашимбаев.
Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим, наибольший удельный вес в расходах бюджета в трехлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.
- Президент ратифицировал ряд соглашений о военно-техническом содействии с Таджикистаном и Кыргызстаном
- Книга Президента РК о Нурсултане Назарбаеве издана на португальском языке
- Национальный флаг Казахстана подняли на EXPO 2020 в Дубае
- Опубликовано итоговое видео о визите Президента Казахстана в Швейцарию
- Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
- Президенты Казахстана и Швейцарии совершили совместный осмотр фриза XIX века
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана