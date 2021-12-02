+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент подписал Закон «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»

2 Декабря 2021 17:12
Поделиться:
Президент подписал Закон «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Президент ратифицировал ряд соглашений о военно-техническом содействии с Таджикистаном и Кыргызстаном
Привлечь к ответственности должностных лиц за финансовые нарушения в Атырауской области призвал Счетный комитет Насколько остро стоит вопрос дефицита мест в детсадах Атырауской области Сколько бюджетных средств не освоили в Атырауской области

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, трехлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Так в ходе заседания Сената охарактеризовал законопроект спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим, наибольший удельный вес в расходах бюджета в трехлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Президент ратифицировал ряд соглашений о военно-техническом содействии с Таджикистаном и Кыргызстаном
Привлечь к ответственности должностных лиц за финансовые нарушения в Атырауской области призвал Счетный комитет
Насколько остро стоит вопрос дефицита мест в детсадах Атырауской области
Сколько бюджетных средств не освоили в Атырауской области
Популярное
1 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
2 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
3 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Когда запустят новые станции метро в Алматы
5 Парня и девушку сбили в Семее
6 Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК
Читайте также
Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
Президенты Казахстана и Швейцарии совершили совместный осмотр фриза XIX века
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Парня и девушку сбили в Семее
Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив