Президент подписал Закон «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, трехлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Так в ходе заседания Сената охарактеризовал законопроект спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим, наибольший удельный вес в расходах бюджета в трехлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.