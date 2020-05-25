Президент подписал Закон о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

Тексты Законов публикуются в печати.