Президент подписал закон о геодезии, картографии и пространственных данных
21 Декабря 2022, 16:39
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О геодезии, картографии и пространственных данных», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных».
Тексты Законов публикуются в печати.
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