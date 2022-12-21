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Президент подписал закон о геодезии, картографии и пространственных данных

21 Декабря 2022, 16:39
Президент подписал закон о геодезии, картографии и пространственных данных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О геодезии, картографии и пространственных данных», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных».

Тексты Законов публикуются в печати.


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