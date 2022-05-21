Президент подписал Закон «О биологической безопасности РК»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что законопроект о биологической безопасности принял Сенат.
Основная цель законопроекта это выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз.
Законопроектом выделены основные биологические угрозы, включая:
– природные очаги особо опасных инфекций, туляремии, геморрагических лихорадок;
– завоз опасных инфекций;
– нарушение требований при работе с патогенными биоагентами;
– воздействие на источники повышенной опасности в результате чрезвычайных ситуаций и актов терроризма;
– недостаток квалифицированных кадров в области биобезопасности», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният, представляя законопроект в ходе пленарного заседания Сената.
Согласно документу, вводится уполномоченный орган, обеспечивающий межведомственное взаимодействие и согласованность действий госорганов, сбор и анализ информации из различных сфер для выработки мер по предотвращению биоугроз.
«В рамках усиления профилактической функции предусматривается осуществление госконтроля в отношении обращения с наиболее опасными патогенами без предварительного уведомления, а также меры оперативного реагирования и профилактики в области биобезопасности», - отметила министр.
Для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться сценарии реагирования в области биобезопасности, которые будут предусматривать алгоритмы действий госорганов и иных организаций, их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС.
Планируется усилить меры господдержки научно-технического потенциала и ресурсов путем:
- определения приоритетных научно-исследовательских направлений в области биобезопасности;
- введения требований по научному обоснованию разработки и производства иммунобиологических, лекарственных и диагностических препаратов для профилактики, лечения и диагностики инфекционных и паразитарных заболеваний.