Президент подписал закон, направленный на усиление ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на реализацию поручений Главы государства об усилении ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство, распространение наркотиков, посягательства на жизнь инспектора по охране растительного и животного мира, егерской службы, вождение в нетрезвом виде, а также ряд иных опасных правонарушений.

Также в законе предусмотрены нормы, направленные на создание правовых условий для функционирования организаций по оказанию содействия в усыновлении, отмену обязательной регистрации иностранцев и дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства по итогам мониторинга практики его применения.

Текст Закона публикуется в печати.