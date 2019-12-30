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Президент подписал закон, направленный на усиление ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство

30 Декабря 2019 18:56
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Президент подписал закон, направленный на усиление ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Закон направлен на реализацию поручений Главы государства об усилении ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство, распространение наркотиков, посягательства на жизнь инспектора по охране растительного и животного мира, егерской службы, вождение в нетрезвом виде, а также ряд иных опасных правонарушений.

Также в законе предусмотрены нормы, направленные на создание правовых условий для функционирования организаций по оказанию содействия в усыновлении, отмену обязательной регистрации иностранцев и дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства по итогам мониторинга практики его применения.

Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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