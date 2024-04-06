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    15:54, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент подписал закон, который улучшит условия ведения бизнеса в РК

    Коллаж МСБ
    Коллаж Kazinform

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса.

    В частности, на уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

    Приняты поправки, улучшающие условия ведения бизнеса, в том числе в сферах:

    • рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;
    • карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена карантинного сертификата);
    • промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности;
    • нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти;
    • финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками;
    • регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.

    Эти меры призваны улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность проведения проверок, баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Закон и право Бизнес Токаев Касым-Жомарт
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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