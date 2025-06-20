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    12:15, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент РК подписал указ о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 июня 2025 года подписал указ о подписании Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Акорда

    Документ одобряет проект соответствующего соглашения и разрешает подписание его от имени Республики Казахстан с оговоркой, касающейся соблюдения положений соглашения в части, не противоречащей национальному законодательству.

    Основные положения Соглашения

    Соглашение регулирует взаимодействие органов принудительного исполнения государств-участников, направленное на обмен информацией в ходе исполнения исполнительных документов. Целью соглашения является повышение эффективности исполнения судебных актов и расширение механизмов международной правовой помощи.

    Обмену подлежит следующая информация:

    • данные об исполнительных производствах;

    • сведения об имущественном положении должника;

    • информация о месте работы должника, источниках и размере его доходов;

    • местонахождение должника или его имущества;

    • документы и справки, полученные от сторон исполнительного производства, других лиц и государственных органов.

    Также допускается обмен другой информацией, необходимой для выполнения целей соглашения.

    В рамках обмена стороны предоставляют данные:

    • о документах, находящихся или находившихся в производстве у органов принудительного исполнения;

    • о дате возбуждения производства, наименовании и номере документа, содержании требований, стадии исполнения;

    • о суммах взыскания, арестованном или реализуемом имуществе и других результатах исполнения;

    • о денежных средствах должника на счетах, во вкладах и в иных формах хранения;

    • о недвижимом имуществе, транспортных средствах, долях в коммерческих организациях и других активах.

    Казахстан оставляет за собой право применять подпункт а) статьи 6 Соглашения только в той части, которая не противоречит национальному законодательству.

    Порядок исполнения запросов

    По запросу одной из сторон органы принудительного исполнения другой стороны обязаны получать и предоставлять сведения у сторон исполнительного производства, физических и юридических лиц, а также госорганов на своей территории.

    Выписки из государственных реестров и другие подтверждающие документы пересылаются без перевода и на безвозмездной основе. Кроме того, может предоставляться информация:

    • о месте работы должника (в том числе как индивидуального предпринимателя);

    • об официальных источниках дохода и размере доходов за период не более трёх лет;

    • об адресе проживания физического лица-должника, его фактическом месте пребывания (если отличается от регистрации);

    • о юридическом адресе организации-должника;

    • о месте нахождения имущества, при наличии конкретных данных, позволяющих его идентифицировать.

    Все запрашиваемые сведения используются исключительно в целях, предусмотренных Соглашением, и только в объеме, необходимом для их достижения. Полученная информация может быть передана взыскателю, если это необходимо для обращения в суд с целью признания и исполнения судебного решения на территории другой стороны.

    Язык, форма и сроки обмена

    Взаимодействие осуществляется на русском языке через доступные каналы связи, включая электронную почту и факсимильную связь. Оригиналы направляются почтой в разумный срок. При этом соблюдаются требования информационной безопасности.

    Инициатором запроса может быть исключительно орган принудительного исполнения, в чьем производстве находится дело. Запрос должен содержать:

    • данные сторон;

    • номер и дату исполнительного документа;

    • сведения о должнике и взыскателе;

    • резолютивную часть акта;

    • суть запроса и фактические обстоятельства;

    • перечень вопросов (если требуется разъяснение от сторон производства).

    Срок исполнения запроса — до 30 рабочих дней с момента получения.

    Срок действия

    Соглашение заключено на неопределенный срок. Однако любая сторона вправе выйти из него, направив уведомление депозитарию не менее чем за три месяца до выхода и урегулировав все финансовые и иные обязательства, возникшие за период действия соглашения.

    Теги:
    Президент Регионы Суды
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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