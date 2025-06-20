Президент РК подписал указ о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов

Документ одобряет проект соответствующего соглашения и разрешает подписание его от имени Республики Казахстан с оговоркой, касающейся соблюдения положений соглашения в части, не противоречащей национальному законодательству.

Основные положения Соглашения

Соглашение регулирует взаимодействие органов принудительного исполнения государств-участников, направленное на обмен информацией в ходе исполнения исполнительных документов. Целью соглашения является повышение эффективности исполнения судебных актов и расширение механизмов международной правовой помощи.

Обмену подлежит следующая информация:

• данные об исполнительных производствах;

• сведения об имущественном положении должника;

• информация о месте работы должника, источниках и размере его доходов;

• местонахождение должника или его имущества;

• документы и справки, полученные от сторон исполнительного производства, других лиц и государственных органов.

Также допускается обмен другой информацией, необходимой для выполнения целей соглашения.

В рамках обмена стороны предоставляют данные:

• о документах, находящихся или находившихся в производстве у органов принудительного исполнения;

• о дате возбуждения производства, наименовании и номере документа, содержании требований, стадии исполнения;

• о суммах взыскания, арестованном или реализуемом имуществе и других результатах исполнения;

• о денежных средствах должника на счетах, во вкладах и в иных формах хранения;

• о недвижимом имуществе, транспортных средствах, долях в коммерческих организациях и других активах.

Казахстан оставляет за собой право применять подпункт а) статьи 6 Соглашения только в той части, которая не противоречит национальному законодательству.

Порядок исполнения запросов

По запросу одной из сторон органы принудительного исполнения другой стороны обязаны получать и предоставлять сведения у сторон исполнительного производства, физических и юридических лиц, а также госорганов на своей территории.

Выписки из государственных реестров и другие подтверждающие документы пересылаются без перевода и на безвозмездной основе. Кроме того, может предоставляться информация:

• о месте работы должника (в том числе как индивидуального предпринимателя);

• об официальных источниках дохода и размере доходов за период не более трёх лет;

• об адресе проживания физического лица-должника, его фактическом месте пребывания (если отличается от регистрации);

• о юридическом адресе организации-должника;

• о месте нахождения имущества, при наличии конкретных данных, позволяющих его идентифицировать.

Все запрашиваемые сведения используются исключительно в целях, предусмотренных Соглашением, и только в объеме, необходимом для их достижения. Полученная информация может быть передана взыскателю, если это необходимо для обращения в суд с целью признания и исполнения судебного решения на территории другой стороны.

Язык, форма и сроки обмена

Взаимодействие осуществляется на русском языке через доступные каналы связи, включая электронную почту и факсимильную связь. Оригиналы направляются почтой в разумный срок. При этом соблюдаются требования информационной безопасности.

Инициатором запроса может быть исключительно орган принудительного исполнения, в чьем производстве находится дело. Запрос должен содержать:

• данные сторон;

• номер и дату исполнительного документа;

• сведения о должнике и взыскателе;

• резолютивную часть акта;

• суть запроса и фактические обстоятельства;

• перечень вопросов (если требуется разъяснение от сторон производства).

Срок исполнения запроса — до 30 рабочих дней с момента получения.

Срок действия

Соглашение заключено на неопределенный срок. Однако любая сторона вправе выйти из него, направив уведомление депозитарию не менее чем за три месяца до выхода и урегулировав все финансовые и иные обязательства, возникшие за период действия соглашения.