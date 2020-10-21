Президент подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, со статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года.

Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года.

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 21 октября 2020 года

№ 439