Президент подписал Указ о награждении 14 работников «Семей Орманы» посмертно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении за мужество и самоотверженность лесников, погибших при пожаре в области Абай, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, награждены:
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1. Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженер Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей Орманы»;
2. Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна (посмертно) – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
3. Губаев Алексей Григорьевич (посмертно) – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
4. Начинёнов Константин Сергеевич (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
5. Нуржигитов Саят Нуржанович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
6. Сидорин Виктор Александрович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
7. Сидорин Александр Викторович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
8. Фоминых Максим Владимирович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
9. Гражданкин Петр Александрович (посмертно) – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
10. Пузырев Сергей Николаевич (посмертно) – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
11. Дарибаев Александр Викторович (посмертно) – тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
12. Ганьшин Даниил Евгеньевич (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
13. Пузырев Николай Иванович (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
14. Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водитель Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
Ранее, Глава государства в ходе заседания оперативного штаба дал поручение представить к госнаградам всех погибших при ликвидации масштабных пожаров.